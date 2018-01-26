Падіння гелікоптера в Кременчуці: Пілоти могли не помітити розтяжку телевежі
26 січня з 10 ранку на місці події, разом зі слідчими, будуть працювати інспектори авіації, аби дослідити уламки гелікоптера і місце падіння під час світлої пори доби та зробити фахові заключення.
"Наразі відомо, що загиблі члени екіпажу належали до ПрАТ "АК "Українські вертольоти". Всі були досвідченими пілотами, з великим стажем роботи", – повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Серед загиблих – мешканці Вінницької, Харківської та Херсонської областей, 1964, 1967, 1968 та 1958 років народження.
"Всі дозвільні документи на політ були в порядку", – наголошує міністерство.
"За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі", – зазначає МВС.
Фахівці ДСНС тривалий час боролися з вогнем і охолоджували деталі гелікоптера. Правоохоронці оточили місце події. Побоюючись обриву ліній електропередач, фахівці знеструмили прилеглі населені пункти і відключили газ.
Наразі всі комунікації працюють у звичному режимі.
Слідчі кваліфікують справу за статтею № 276 ч. 3 Кримінального Кодексу України – "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту". Справу вже внесено до ЄРДР.
Нагадаємо, 25 січня біля Кременчука впав приватний вертоліт Мі-8, внаслідок події загинули четверо осіб.
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