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Падіння гелікоптера в Кременчуці: Пілоти могли не помітити розтяжку телевежі

За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі
За попередньою версією слідства, гелікоптер у Кременчуці зазнав аварії, бо летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі.
Падіння гелікоптера в Кременчуці: Пілоти могли не помітити розтяжку телевежі Фото: Українська правда

26 січня з 10 ранку на місці події, разом зі слідчими, будуть працювати інспектори авіації, аби дослідити уламки гелікоптера і місце падіння під час світлої пори доби та зробити фахові заключення. 

"Наразі відомо, що загиблі члени екіпажу належали до ПрАТ "АК "Українські вертольоти". Всі були досвідченими пілотами, з великим стажем роботи", –  повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Серед загиблих – мешканці Вінницької, Харківської та Херсонської областей, 1964, 1967, 1968 та 1958 років народження. 

"Всі дозвільні документи на політ були в порядку", – наголошує міністерство. 

"За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі", – зазначає МВС.

Фахівці ДСНС тривалий час боролися з вогнем і охолоджували деталі гелікоптера. Правоохоронці оточили місце події. Побоюючись обриву ліній електропередач, фахівці знеструмили прилеглі населені пункти і відключили газ.

Наразі всі комунікації працюють у звичному режимі. 

Слідчі кваліфікують справу за статтею № 276 ч. 3 Кримінального Кодексу України – "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту". Справу вже внесено до ЄРДР. 

Нагадаємо, 25 січня біля Кременчука впав приватний вертоліт Мі-8, внаслідок події загинули четверо осіб.

 
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26 01 2018 10:59
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