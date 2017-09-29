CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа фактом падіння літака під Хмельницьким, внаслідок чого загинули два пілоти, розпочато досудове розслідування за ст. 416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Падіння літака під Хмельницьким розслідують як порушення правил польотів
За фактом події розпочато розслідування за ст. 416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки)
Фото: Думская
"За фактом падіння військового літака 29.09.2017 біля населеного пункту Старокостянтинів Хмельницької області, військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ст. 416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки)", - повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.
Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, приблизно 20-30 км від Хмельницького у районі повороту на місто Красилів впав військовий літак. Літак навчальний, в результаті катастрофи постраждали дві людини.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 09 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа