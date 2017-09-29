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Падіння літака під Хмельницьким розслідують як порушення правил польотів

За фактом події розпочато розслідування за ст. 416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки)
За фактом падіння літака під Хмельницьким, внаслідок чого загинули два пілоти, розпочато досудове розслідування за ст. 416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки).
Падіння літака під Хмельницьким розслідують як порушення правил польотів Фото: Думская

"За фактом падіння військового літака 29.09.2017 біля населеного пункту Старокостянтинів Хмельницької області, військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ст. 416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки)", - повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, приблизно 20-30 км від Хмельницького у районі повороту на місто Красилів впав військовий літак. Літак навчальний,  в результаті катастрофи постраждали дві людини.

 
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29 09 2017 21:52
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