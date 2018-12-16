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Падіння Су-27 на Житомирщині: були складні метеоумови, але пілот був до цього готовий

"Польоти бути плановими та відповідали встановленому мінімуму погодних умов"
Пілот літака Су-27, який розбився на Житомирщині 15 грудня, виконував вправи з бойової підготовки в складних погодних умовах.
Падіння Су-27 на Житомирщині: були складні метеоумови, але пілот був до цього готовий Фото: facebook.com/kpszsu

Льотчик був підготовлений для роботи в складних умовах, заявили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Політ загиблого майора Олександра Фоменка тривав близько 30 хвилин.

"Пілот виконував вправи з курсу бойової підготовки на пілотаж у складних метеорологічних умовах, відпрацьовував вправи, притаманні для винищувальної авіації, такі як навчальні повітряні бої та інші", — вказали в командуванні.

Бортовий номер літака — 55. Його виготовили у 1987 році, командування вказало, що він є "одним із найновіших літальних апаратів цього типу, що є на озброєнні Повітряних Сил ЗС України".

Літак ремонтували у 2016 році на державних авіаційно-ремонтних підприємствах. Зокрема, капітально ремонтували авіадвигуни на Луцькому ремонтному заводі "Мотор" 8 квітня 2016 року. 

За час свого використання літак провів у небі 479 годин.

"Літак надійшов на озброєння і почав виконувати завдання майже одночасно із загиблим пілотом. Льотчик добре знав цю машину", — вказали в командуванні.

Нагадаємо, на Житомирщині в суботу розбився винищувач Су-27.

 
 
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16 12 2018 14:33
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