Падіння Су-27 на Житомирщині: були складні метеоумови, але пілот був до цього готовий
Льотчик був підготовлений для роботи в складних умовах, заявили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Політ загиблого майора Олександра Фоменка тривав близько 30 хвилин.
"Пілот виконував вправи з курсу бойової підготовки на пілотаж у складних метеорологічних умовах, відпрацьовував вправи, притаманні для винищувальної авіації, такі як навчальні повітряні бої та інші", — вказали в командуванні.
Бортовий номер літака — 55. Його виготовили у 1987 році, командування вказало, що він є "одним із найновіших літальних апаратів цього типу, що є на озброєнні Повітряних Сил ЗС України".
Літак ремонтували у 2016 році на державних авіаційно-ремонтних підприємствах. Зокрема, капітально ремонтували авіадвигуни на Луцькому ремонтному заводі "Мотор" 8 квітня 2016 року.
За час свого використання літак провів у небі 479 годин.
"Літак надійшов на озброєння і почав виконувати завдання майже одночасно із загиблим пілотом. Льотчик добре знав цю машину", — вказали в командуванні.
Нагадаємо, на Житомирщині в суботу розбився винищувач Су-27.
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