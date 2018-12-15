Падіння Су-27: пілот був військовим льотчиком 1-го класу
Унаслідок авіакатастрофи з літаком Су-27 на Житомирщині загинув майор, начальник повітряно-вогневої й тактичної підготовки бригади тактичної авіації командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ Олександр Фоменко.
Літак розбився при заході на посадку поблизу смт. Озерне на Житомирщині.
Пілот, Олександр Фоменко, був військовим льотчиком 1-го класу. Освоїв літаки: Л-39, МіГ-29, Су-27.
Його загальний наліт — 482 годин, а в 2018 році — 45 годин.
У Повітряних силах зазначили, що він був підготовленим до ведення бойових дій в повному обсязі Курсу бойової підготовки, а в ролі інструктора в простих та складних метеорологічних умовах вдень.
Фоменко брав учать в АТО у 2014 році. Народився на Сумщині — у Шостці (1975 року народження).
У Повітряних силах вказали, що на місці аварії працюють правоохоронні органи та спеціальна комісія Командування Повітряних Сил ЗС України, фахівці літаючої авіаційно-технічної лабораторії.
Нагадаємо, у вівторок, 16 жовтня, у Вінницькій області потрапив в аварію літак Су-27. Обидва пілоти загинули. Один із них був громадянином США.
Військово-повітряні сили США підтвердили, що один американець "був задіяний" в інциденті з катастрофою винищувача Су-27УБ у Вінницькій області.
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