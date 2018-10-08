Падіння турецької ліри різко обвалило курс євро до долара
Євро торгується вранці в районі $1,1450 проти $1,1527 на закриття минулої сесії. При цьому раніше курс опускався до $1,1438, що є найнижчою позначкою з липня минулого року, зазначає агентство Bloomberg, інформує "Інтерфакс".
"Ми побачимо наступний рівень підтримки в районі $1,1294", - вважає валютний аналітик National Australia Bank Родріго Катруся.
Вартість єдиної європейської валюти знаходиться в п'ятницю в районі 127,03 ієни в порівнянні з 128,05 ієни в попередній робочий день. Курс долара становить 110,92 ієни проти 111,08 ієни в четвер.
Індекс ICE US Dollar, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, збільшився на 0,49%. Індикатор WSJ Dollar, що відслідковує динаміку курсу долара відносно 16 основних світових валют, підскочив на 0,61%.
Єдиний наглядовий механізм (SSM) - головний банківський регулятор єврозони - висловив побоювання, що різке падіння курсу турецької нацвалюти може позначитися на BBVA, UniCredit, BNP Paribas і інших банках, які надають значні кредити в Туреччині, пише The Financial Times.
Нацбанк України встановив курс основних валют щодо гривні на п'ятницю, 10 серпня. Курс НБУ на 10 серпня: долар - 27,11 грн, євро - 31,43 грн.
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