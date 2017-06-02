"Пакет Ярової": У Росії вперше засудили через замовчування
Улукбек Гафуров знав, що його знайомий пройшов підготовку в таборі бойовиків, а пізніше воював на стороні терористів, але не повідомив про це в поліцію. Знайомий Гафурова - громадянин Киргизії Равшан Акбаров - в кінці 2016 року був засуджений до 8 років колонії за участь в незаконному збройному формуванні, пише російське агентство "Інтерфакс".
Суд визнав місцевого жителя винним у тому, що він не повідомив про злочин і засудив до штрафу в 70 тисяч рублів (трохи більше 32 тис. грн - ред.).
Стаття 58 пункт 12 (Недонесення про достовірно відомий, підготовлюваний або вчинений контрреволюційний злочин - ред.) існувала в КК СРСР редакції 1922 і 1926 років. Була скасована в 1961 році.
Нагадаємо, у серпні минулого року у Карачаєво-Черкесії (Російська Федерація) вперше в російській судовій практиці завели адміністративну справу за "пакетом Ярової" на кришнаїта, який роздавав релігійну літературу перехожим.
24 червня Держдума РФ "антитерористичний пакет", внесений депутатом Іриною Яровою і сенатором Віктором Озеровим. Незважаючи на те, що найбільш одіозні поправки - про позбавлення громадянства і заборону на виїзд з країни - скасували, "пакет Ярової" стосується десятків російських законів - і ці зміни найсерйознішим чином позначаться на мешканцях Росії.
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