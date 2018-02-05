Палата громад Великої Британії прийняла "поправку Магнітського"

Палата громад британського парламенту прийняла поправку до законопроекту "Про санкції і боротьбу з відмиванням грошей".

Британія зможе запроваджувати санкції щодо людей, які вчинили грубі порушення прав людини відповідно до так званої "поправки Магнітського", підтриманої членами парламенту, - повідомляє агентство Reuters.

Поправка до нового законопроекту про санкції і боротьбу з відмиванням грошей, що проходить через парламент, була прийнята без голосування, оскільки її підтримали як керівні консерватори, так і основна опозиційна лейбористська партія.

Поправка не спрямована конкретно проти росіян, але вона прийнята в момент кризи у відносинах між Великою Британією і Росією після хімічної атаки в Сослсбері проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, в якій Лондон звинувачує Москву.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон назвав прийняття поправки Палатою громад "важливим моментом".

"Ці (положення) дозволять Великій Британії діяти проти осіб, відповідальних за серйозні правопорушення у всьому світі. Велика Британія виступає за права людини в усьому світі", - написав він у Twitter.

Сполучені Штати прийняли закон, відомий як Акт Магнітського, в 2012 році, відповідно до нього заморожені активи російських чиновників, пов'язаних зі смертю адвоката Сергія Магнітського.

Білл Браудер, менеджер інвестиційного фонду, в якому працював Магнітський, подякував законодавцям за появу британського акту Магнітського.

Президент Росії Володимир Путін заперечує твердження про те, що смерть Магнітського була пов'язана з жорстоким поводженням, заявляючи, що він помер від серцевої недостатності.

У грудні російський суд засудив Браудера заочно до дев'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у навмисному банкрутстві і ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Він був затриманий за звинуваченням у несплаті податків, провів 358 днів у СІЗО, був підданий тортурам і помер у в'язниці.

Зазначимо, російські олігархи зберігають у британських офшорах - на Віргінських і Кайманових островах - 34 млрд фунтів стерлінгів (47 млрд доларів США в перерахунку).