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Палата представників Конгресу США проголосувала за нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР

Щоб закон набув чинності необхідне також схвалення Сенату США та підпис президента Дональда Трампа
Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї
Палата представників Конгресу США проголосувала за нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР Фото: wikipedia.org

Даний законопроект був підтриманий "переважною більшістю" голосів, передає Reuters.

Щоб закон набув чинності необхідне також схвалення Сенату США та підпис президента Дональда Трампа.

Раніше голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Коркер заявив, що підготовка законопроекту про нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР ще не завершена.

Також прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп має намір детально вивчити законопроект Конгресу про нові санкції.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки оприлюднив новий законопроект щодо санкцій проти Росії та Ірану.

 
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