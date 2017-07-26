ПОЛІТИКА НОВИНИПалата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та Північної КореїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Палата представників Конгресу США проголосувала за нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР
Щоб закон набув чинності необхідне також схвалення Сенату США та підпис президента Дональда Трампа
Фото: wikipedia.org
Даний законопроект був підтриманий "переважною більшістю" голосів, передає Reuters.
Щоб закон набув чинності необхідне також схвалення Сенату США та підпис президента Дональда Трампа.
Раніше голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Коркер заявив, що підготовка законопроекту про нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР ще не завершена.
Також прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп має намір детально вивчити законопроект Конгресу про нові санкції.
Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки оприлюднив новий законопроект щодо санкцій проти Росії та Ірану.
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