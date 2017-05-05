Палата представників США схвалила скасування програми охорони здоров'я Обами

Палата представників США (нижня палата Конгресу США) схвалила законопроект про скасування програми охорони здоров'я, введеної колишньою адміністрацією Барака Обами, відомої під назвою Obamacare.

Як передає Reuters, "за" проголосували 217 конгресменів, "проти" - 213. Проте цього достатньо для прийняття рішення. Далі документ повинен бути схвалений в Сенаті США.

Замість Obamacare буде введена нова програма охорони здоров'я, запропонована Республіканською партією.

Нагадаємо, що 12 січня Сенат США почав процедуру скасування реформи охорони здоров'я адміністрації Барака Обами.

24 березня у зв'язку з відсутністю підтримки серед групи консерваторів сенаторів-республіканців документ за скасування Obamacare був відкликаний з Палати представників.

Масштабна реформа охорони здоров'я є ініціативою президента Обами і вважається серед демократів одним з головних досягнень його президентства. Центральним елементом реформи є запровадження обов'язкової медичної страховки для громадян США, оплата якої забезпечується, в тому числі, завдяки субсидіям.

В цілому реформа спрямована на підтримку малозабезпечених верств населення, однак вимагає значних капіталовкладень держави, проти чого виступають республіканці. Трамп під час своєї виборчої кампанії називав цю реформу "поганою".

Закон Affordable Care Act (закон про доступну охорону здоров'я), який отримав також назву Obamacare, - це обов'язкове медичне страхування громадян. У разі відмови від придбання поліса американці повинні заплатити штраф у розмірі 2,5% свого доходу. Незважаючи на агресивні умови, Білий дім пішов назустріч незастрахованим незаможним верствам населення, чий річний дохід на чотирьох членів сім'ї становить не більш ніж $88 тис на рік, гарантувавши їм майже 90% покриття вартості страхового поліса.

Нагадаємо, що екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у 2015 році виступав за впровадження державної страхової медицини в Україні за зразком ObamaCare.