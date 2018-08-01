Палаючий біля берегів Китаю нафтовий танкер ризикує вибухнути Судно може вибухнути і затонути

Нафтовий танкер, який загорівся після зіткнення з суховантажем біля східного узбережжя Китаю, може вибухнути і затонути.

Фото: Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

Про це повідомляють китайські державні ЗМІ в понеділок, пише AP. 21 член екіпажу вантажного судна, яке перевозило зерно зі Сполучених Штатів в Китай, був врятований. Водночас 32 члени екіпажу танкера (30 іранців і двоє громадян Бангладеш) вважаються зниклими безвісти. Танкер перевозив 136 тис. тонн нафтопродуктів. Нагадаємо, танкер "Санчі", що ходить під прапором Панами, і вантажне судно з Гонконгу зіткнулися біля узбережжя Китаю ввечері 7 січня.

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