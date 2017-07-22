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Палестина оголосила про замороження всіх офіційних контактів з Ізраїлем

Приводом стала установка металошукачів на священній для мусульман Храмовій горі
Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях.
Палестина оголосила про замороження всіх офіційних контактів з Ізраїлем Фото: globalaffairspress.com

Приводом стала установка металошукачів на священній для мусульман Храмовій горі, яка призвела до спалаху насильства, інформує російська служба BBC.

"У своєму телевізійному виступі Аббас сказав, що офіційні контакти з Ізраїлем будуть припинені до тих пір, поки не будуть видалені рамки-металошукачі поруч з входом в мечеть Аль-Акса на Храмовій горі в Старому місті Єрусалиму", - зазначають у виданні.

Ізраїль пояснив їх установку міркуваннями безпеки після того, як тиждень тому біля Храмової гори були вбиті двоє ізраїльських поліцейських.

Також ізраїльська влада заборонили чоловікам у віці до 50 років в'їжджати в Старе місто Єрусалиму.

Аббас у своєму виступі звинуватив Ізраїль у спробі взяти під контроль місце, священне як для мусульман, так і для іудеїв.

Нагадаємо, в Єрусалимі, в кварталі Тур, внаслідок зіткнень між палестинцями і поліцією Ізраїлю загинули 3 людєй.

В цілому 21 липня в ході зіткнень в Єрусалимі і на Західному березі річки Йордан постраждали 193 палестинця, 41 з яких був поранений в Єрусалимі.

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