Палестина стала членом Інтерполу

Влада Ізраїлю побоюється, що тепер в Палестині зможуть виписувати ордери на арешт ізраїльських політиків

Міжнародна кримінальна поліція Інтерпол схвалила заявку на членство в організації Палестинської держави.

"Палестинська держава і Соломонові острови тепер є країнами-членами Інтерполу", - йдеться в заяві Інтерполу у Twitter.

Таким чином, кількість країн-членів Інтерполу зросла до 192.

Заявка Палестини на вступ в Інтерпол схвалена, незважаючи на рішучий опір Ізраїлю. Влада Ізраїлю побоюється, що тепер в Палестині зможуть виписувати ордери на арешт ізраїльських політиків, а в руки палестинських екстремістів потрапить секретна інформація.

Нагадаємо, у липні палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях.