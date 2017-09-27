ПОЛІТИКА НОВИНИМіжнародна кримінальна поліція Інтерпол схвалила заявку на членство в організації Палестинської держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Палестина стала членом Інтерполу
Влада Ізраїлю побоюється, що тепер в Палестині зможуть виписувати ордери на арешт ізраїльських політиків
Фото: vsekommentarii.com
"Палестинська держава і Соломонові острови тепер є країнами-членами Інтерполу", - йдеться в заяві Інтерполу у Twitter.
Таким чином, кількість країн-членів Інтерполу зросла до 192.
Заявка Палестини на вступ в Інтерпол схвалена, незважаючи на рішучий опір Ізраїлю. Влада Ізраїлю побоюється, що тепер в Палестині зможуть виписувати ордери на арешт ізраїльських політиків, а в руки палестинських екстремістів потрапить секретна інформація.
Нагадаємо, у липні палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях.
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