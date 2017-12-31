Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Палестина відкликала свого посла зі Сполучених Штатів Америки

Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас заявив, що не прийме жодного мирного плану США після "жесту" містера Трампа
Палестинська адміністрація заявила про відкликання свого посла із Вашингтона для "консультацій".
Палестина відкликала свого посла зі Сполучених Штатів Америки Фото: Reuters

Як пише BBC, про таке рішення палестинці оголосили через кілька тижнів після рішення президента США Дональда Трампа перенести столицю Ізраїлю до Єрусалима.

Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас заявив, що не прийме жодного мирного плану США після "жесту" містера Трампа.

Нагадаємо, Трамп одноосібно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю 6 грудня. Також він заявив про намір перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалима, яке наразі розташоване у Тель-Авіві. Це сталося на тлі масового заселення ізраїльтянами палестинських територій поблизу міста-святині трьох релігій. Мусульманські держави закликали визнати Східний Єрусалим окупованою столицею Палестини.

Дії Трампа суперечать Резолюціям ООН, згідно з якими східна частина міста – це окупована Ізраїлем територія. Тому Радбез ООН не підтримав рішення Трампа про перенесення столиці Ізраїлю.

Генасамблея ООН 21 грудня схвалила резолюцію, яка засуджує визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2017 23:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.