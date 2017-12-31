Палестина відкликала свого посла зі Сполучених Штатів Америки
Як пише BBC, про таке рішення палестинці оголосили через кілька тижнів після рішення президента США Дональда Трампа перенести столицю Ізраїлю до Єрусалима.
Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас заявив, що не прийме жодного мирного плану США після "жесту" містера Трампа.
Нагадаємо, Трамп одноосібно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю 6 грудня. Також він заявив про намір перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалима, яке наразі розташоване у Тель-Авіві. Це сталося на тлі масового заселення ізраїльтянами палестинських територій поблизу міста-святині трьох релігій. Мусульманські держави закликали визнати Східний Єрусалим окупованою столицею Палестини.
Дії Трампа суперечать Резолюціям ООН, згідно з якими східна частина міста – це окупована Ізраїлем територія. Тому Радбез ООН не підтримав рішення Трампа про перенесення столиці Ізраїлю.
Генасамблея ООН 21 грудня схвалила резолюцію, яка засуджує визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.
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