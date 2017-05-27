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Палестинські в’язні в Ізраїлі припинили масове голодування

Після інтенсивних переговорів сторони досягнули компромісу
Ув’язнені в ізраїльських в’язницях палестинці припинили голодування після досягнення домовленостей з адміністрацією пенітенціарної служби.
Палестинські в’язні в Ізраїлі припинили масове голодування Фото: reuters.com

Про це повідомляє Al Jazeera.

Ізраїльські чиновники не поширюють деталі досягнутої угоди, однак відомо, що палестинцям буде дозволено приймати відвідувачів двічі на місяць, замість одного разу, як це було раніше.

"Після інтенсивних переговорів було досягнуто компромісу щодо справедливих вимог ув’язнених. І на підставі угоди страйк закінчився", – повідомив член комітету палестинського президента Джамал Мейсен.

Учасники голодного страйку вимагали від Ізраїлю доступу до телефону, розширення прав на відвідування та покращення медичного обслуговування в'язнів.

Уперше понад 1500 палестинців оголосили голодування 17 квітня за закликом одного із ув’язнених – Мервана Бергусі. 21 травня стало відомо, що ще 200 палестинців долучилися до страйку.

За даними представників Палестинської автономії, в ізраїльських в'язницях відбувають покарання приблизно 7 тис. палестинців.

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27 05 2017 20:45
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