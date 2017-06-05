Палестинський рух ХАМАС обрав нового лідера

Обранець був прем'єр-міністром Палестини після перемоги руху на виборах в 2006 році

Палестинський ісламістський рух ХАМАС обрав Ісмаїла Ханію своїм новим політичним лідером.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника руху Фаузі Бархума в секторі Газа.

Згідно з повідомленням, Ханія, який був другою за значимістю особою в ХАМАС, замінить лідера руху Халеда Мешаля, який йде у відставку в кінці строку повноважень.

Новому лідеру ХАМАС 54 роки. Він виходець з Гази. Був прем'єр-міністром Палестини після перемоги руху на виборах в 2006 році й сформував новий уряд, до якого увійшли лише представники руху ХАМАС.