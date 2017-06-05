ПОЛІТИКА НОВИНИПалестинський ісламістський рух ХАМАС обрав Ісмаїла Ханію своїм новим політичним лідером.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Палестинський рух ХАМАС обрав нового лідера
Обранець був прем'єр-міністром Палестини після перемоги руху на виборах в 2006 році
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника руху Фаузі Бархума в секторі Газа.
Згідно з повідомленням, Ханія, який був другою за значимістю особою в ХАМАС, замінить лідера руху Халеда Мешаля, який йде у відставку в кінці строку повноважень.
Новому лідеру ХАМАС 54 роки. Він виходець з Гази. Був прем'єр-міністром Палестини після перемоги руху на виборах в 2006 році й сформував новий уряд, до якого увійшли лише представники руху ХАМАС.
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06 05 2017 23:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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