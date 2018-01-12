Протести у Парижі: 39 затриманих, водомети і сльозогінний газ

Французькі ЗМІ також повідомляють про застосування водометів та сльозогінного газу проти демонстрантів

У Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією.

Протестувальники вирушили на Єлисейські поля, не вимагають від президента Франції скасувати плани щодо підвищення податків на паливо, які з 1 січня призведуть до зростання цін, повідомляє Le Figaro.

Глава МВС Франції Крістоф Кастаньє повідомив, що у сутичках були затримані 39 людей. "200 мирних демонстрантів на Єлисейських полях, 1500 порушників поза межами периметра вдаються до сутичок. Наша поліція вже присутня і відбиває напади: вже 39 арештів", - написав міністр у Twitter. Французькі ЗМІ також повідомляють про застосування водометів та сльозогінного газу проти демонстрантів. Автомобільний рух на Єлисейських полях сьогодні повністю перекритий, у Парижі мобілізували близько 5 тисяч поліцейських. Les camions à eau sortent #GiletsJaunes #ChampsElysees pic.twitter.com/POvLMSv7bm — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 1 грудня 2018 р.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

24 листопада, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти підвищення цін на автомобільне паливо.