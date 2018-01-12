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Протести у Парижі: 39 затриманих, водомети і сльозогінний газ

Французькі ЗМІ також повідомляють про застосування водометів та сльозогінного газу проти демонстрантів
У Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією.
Протести у Парижі: 39 затриманих, водомети і сльозогінний газ Фото: lefigaro.fr

Протестувальники вирушили на Єлисейські поля, не вимагають від президента Франції скасувати плани щодо підвищення податків на паливо, які з 1 січня призведуть до зростання цін, повідомляє Le Figaro.

Глава МВС Франції Крістоф Кастаньє повідомив, що у сутичках були затримані 39 людей.

"200 мирних демонстрантів на Єлисейських полях, 1500 порушників поза межами периметра вдаються до сутичок. Наша поліція вже присутня і відбиває напади: вже 39 арештів", - написав міністр у Twitter.

Французькі ЗМІ також повідомляють про застосування водометів та сльозогінного газу проти демонстрантів.

Автомобільний рух на Єлисейських полях сьогодні повністю перекритий, у Парижі мобілізували близько 5 тисяч поліцейських.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

24 листопада, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти підвищення цін на автомобільне паливо.

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01 12 2018 13:35
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