Протести у Парижі: 39 затриманих, водомети і сльозогінний газ
Протестувальники вирушили на Єлисейські поля, не вимагають від президента Франції скасувати плани щодо підвищення податків на паливо, які з 1 січня призведуть до зростання цін, повідомляє Le Figaro.
Глава МВС Франції Крістоф Кастаньє повідомив, що у сутичках були затримані 39 людей.
"200 мирних демонстрантів на Єлисейських полях, 1500 порушників поза межами периметра вдаються до сутичок. Наша поліція вже присутня і відбиває напади: вже 39 арештів", - написав міністр у Twitter.
Французькі ЗМІ також повідомляють про застосування водометів та сльозогінного газу проти демонстрантів.
Автомобільний рух на Єлисейських полях сьогодні повністю перекритий, у Парижі мобілізували близько 5 тисяч поліцейських.
Les camions à eau sortent #GiletsJaunes #ChampsElysees pic.twitter.com/POvLMSv7bm— Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 1 грудня 2018 р.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.
24 листопада, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти підвищення цін на автомобільне паливо.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"