Пам'ятник Суворову перед військовими ліцеєм ім Богуна планують демонтувати, - віце-прем'єр

Після остаточного рішення Мінкульту його буде демонтовано

Заступник прем'єр-міністра В'ячеслав Кириленко заявив, що пам'ятник російському полководцю та графу Олександру Суворову, встановлений перед входом до Київського військового ліцею імені Івана Богуна (колишнє Суворовське училище), планують демонтувати.

За словами Кириленка, таке рішення ухвалила Консультативна рада при Департаменті охорони культспадщини КМДА, повідомляє "Громадське".

"Рада сьогодні підтримала звернення Ліцею ім. Богуна та Героя України, генерала Ігоря Гордійчука про незанесення пам'ятника Суворову до Реєстру пам'яток. Це означає,що після остаточного рішення Мінкульту його буде демонтовано", - повідомив він.

Кириленко не уточнив, коли планується демонтаж пам'ятника Суворову.

Адміністрація ліцею звернулася до Міноборони з проханням схвалити рішення про знесення пам'ятника Суворову у жовтні цього року.

Нагадаємо, Київська міська рада прийняла міський бюджет на 2019 рік. За прийняття проекту рішення загалом проголосували 87 депутатів при мінімально необхідному 61.