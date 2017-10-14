Пам'ятник УПА облили фарбою в Харкові
На цей момент поліція встановлює осіб, причетних до вказаного правопорушення. Інформацію зареєстровано, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України, повідомляє поліція Харківської області.
Окрім того у Харківській області невідомі пошкодили табличку та 2 мармурові камені на меморіальній дошці на теріторії парку "Слави".
Як зазначили у поліції, внаслідок дій зловмсинків на табличці утворилася тріщина та відпало кілька літер, також були відбиті дві мармурові лицювальні плитки.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодження майна", санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, що на Алеї Небесної Сотні біля Майдану в Києві чоловік розбив пам'ятні плити, встановлені на честь Героїв Небесної Сотні.
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