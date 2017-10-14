Пам'ятник УПА облили фарбою в Харкові

Також у Харківській області невідомі пошкодили табличку та 2 мармурові камені на меморіальній дошці на території парку "Слави"

У "Молодіжному" парку Харкова невідомі облили пам'ятник воїнам УПА червоною фарбою.

На цей момент поліція встановлює осіб, причетних до вказаного правопорушення. Інформацію зареєстровано, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України, повідомляє поліція Харківської області.

Окрім того у Харківській області невідомі пошкодили табличку та 2 мармурові камені на меморіальній дошці на теріторії парку "Слави".

Як зазначили у поліції, внаслідок дій зловмсинків на табличці утворилася тріщина та відпало кілька літер, також були відбиті дві мармурові лицювальні плитки.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 КК - "умисне знищення або пошкодження майна", санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, що на Алеї Небесної Сотні біля Майдану в Києві чоловік розбив пам'ятні плити, встановлені на честь Героїв Небесної Сотні.