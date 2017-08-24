Пам'ятник воїнам АТО в Києві зранку облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати
Зокрема, про облиття пам'ятника фарбою зранку на своїй сторінці у Facebook повідомив киянин Максим Романченко.
Згодом стало відомо, що пам'ятник відмили.
Увечері радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець розповів, що після 22-ї години в бік пам'ятника з дороги кинули саморобний вибуховий пристрій. Пам'ятник не постраждав. Біля нього залишилася яма, пише "Українська правда".
Фото: pravda.com.ua
На місці події працювала поліція.
Фото: pravda.com.ua
Пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова відкрили 15 серпня. Скульптура виготовлена у вигляді великого меча, який пронизує карту Росії.
Фото: pravda.com.ua
Нагадаємо, в Одесі невідомі особи демонтували бюст маршалу Георгію Жукову.
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