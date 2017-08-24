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Пам'ятник воїнам АТО в Києві зранку облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати

Пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві в четвер вранці облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати
Зранку 24 серпня невідомі облили білою фарбою нещодавно встановлений в Києві пам'ятник героям АТО у вигляді меча, що встромлений в карту Російської Федерації.
Пам Фото: facebook.com/maksim.romancenko1

Зокрема, про облиття пам'ятника фарбою зранку на своїй сторінці у Facebook повідомив киянин Максим Романченко.

Згодом стало відомо, що пам'ятник відмили.

Увечері радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець розповів, що після 22-ї години в бік пам'ятника з дороги кинули саморобний вибуховий пристрій. Пам'ятник не постраждав. Біля нього залишилася яма, пише "Українська правда".

 
Фото: pravda.com.ua

На місці події працювала поліція.

 
Фото: pravda.com.ua

Пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова відкрили 15 серпня. Скульптура виготовлена ​​у вигляді великого меча, який пронизує карту Росії.

 
Фото: pravda.com.ua

Нагадаємо, в Одесі невідомі особи демонтували бюст маршалу Георгію Жукову.

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24 08 2017 23:56
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