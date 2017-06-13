Панама заради угоди з Китаєм розірвала відносини з Тайванем
Уряд латиноамериканської республіки заявив, що "є тільки один Китай і Тайвань є його частиною". Так Панама стала на бік КНР, фактично відмовившись від визнання незалежності Тайваню. Пекін вважає, що Тайвань, який називає себе Китайською Республікою, повинен входити до складу КНР.
Визнання Тайваню частиною Китаю - обов'язкова умова для налагодження дипломатичних відносин з КНР. Тайвань наполягає, що саме там розташовується справжній уряд Китаю, а Китайська Народна Республіка під управлінням Пекіна - це територія, окупована комуністами в результаті громадянської війни, що закінчилася 1950 року. Про це повідомляє Російська служба ВВС.
Саме Китайська Республіка (а не КНР) була одним із засновників Організації Об'єднаних Націй і постійним членом Ради Безпеки ООН до 1971 року, після чого це місце було віддано Пекіну, а Тайвань втратив членство в ООН.
Після рішення Панами у світі залишаються лише 20 країн, які підтримують дипломатичні відносини з Тайванем замість КНР.
Нагадаємо, у грудні минулого року президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом Тайваню. Водночас, Міністерство закордонних справ Китаю висловило протест американській стороні у зв'язку з телефонною розмовою.
Китай розглядає Тайвань як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем. У листопаді 2015 року лідери Китаю і Тайваню провели першу зустріч більш ніж за 65 років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків