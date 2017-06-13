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Панама заради угоди з Китаєм розірвала відносини з Тайванем

Пекін вважає, що Тайвань, який називає себе Китайською Республікою, повинен входити до складу КНР
Влада Панами розірвала дипломатичні відносини з Тайванем на користь Китаю.
Панама заради угоди з Китаєм розірвала відносини з Тайванем Фото: bwsailing.com

Уряд латиноамериканської республіки заявив, що "є тільки один Китай і Тайвань є його частиною". Так Панама стала на бік КНР, фактично відмовившись від визнання незалежності Тайваню. Пекін вважає, що Тайвань, який називає себе Китайською Республікою, повинен входити до складу КНР.

Визнання Тайваню частиною Китаю - обов'язкова умова для налагодження дипломатичних відносин з КНР. Тайвань наполягає, що саме там розташовується справжній уряд Китаю, а Китайська Народна Республіка під управлінням Пекіна - це територія, окупована комуністами в результаті громадянської війни, що закінчилася 1950 року. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Саме Китайська Республіка (а не КНР) була одним із засновників Організації Об'єднаних Націй і постійним членом Ради Безпеки ООН до 1971 року, після чого це місце було віддано Пекіну, а Тайвань втратив членство в ООН.

Після рішення Панами у світі залишаються лише 20 країн, які підтримують дипломатичні відносини з Тайванем замість КНР.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент США Дональд Трамп вперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з президентом ТайванюВодночас, Міністерство закордонних справ Китаю висловило протест американській стороні у зв'язку з телефонною розмовою.

Китай розглядає Тайвань як власну провінцію і виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем. У листопаді 2015 року лідери Китаю і Тайваню провели першу зустріч більш ніж за 65 років.

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13 06 2017 10:31
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