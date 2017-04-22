Панамський суд звільнив засновників Mossack Fonseca

Юристів відпустили під заставу у $500 тис з кожного

Суд Панами звільнив під заставу засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Мозака та Рамона Фонсека - затриманих раніше за звинуваченням у відмиванні грошей.

Юристів відпустили під заставу у $500 тис з кожного, інформує Reuters з посиланням на адвоката Гіллерміну МакДональда.

За словами адвоката, обидва підозрюваних співпрацювали зі слідством. Ще один адвокат фірми Mossack Fonseca - Едісон Теано - залишається під вартою.

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Як відомо, засновники Mossack Fonseca були затримані 11 лютого за звинуваченням у відмиванні грошей у справі щодо корупційного скандалу у Бразилії. Перед цим обшуки відбулися в офісах Mossack Fonseca та вдома у засновників фірми.

За даними слідства, фірма може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження.

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Mossack Fonseca стала відома через так званий "Панамський архів", що став основою для розслідування ICIJ та OCCRP.

У ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов'язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі з України, зокрема і президент Петро Порошенко.