CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПапа римський Франциск хрестив 34 дитини під час довгої церемонії в Сикстинській капелі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Франциск дозволив годувати грудьми в Сикстинській капелі
Франциск провів обряд хрещення 18 дівчаток і 16 хлопчиків
Фото: radiovaticana.va
Понтифік сказав присутнім матерям, щоб вони можуть вільно годувати дітей грудьми прямо в цьому приміщенні, якщо вони голодні, повідомляє "Радіо Свобода".
"Якщо вони починають виконувати концерт (плачем), або якщо їм незручно або їм занадто жарко або вони погано себе почувають або голодні ... годуєте їх грудьми, не бійтеся, годуєте їх, тому що це теж мова кохання", - сказав він.
Під час церемонії, яка тривала понад дві години, Франциск провів обряд хрещення 18 дівчаток і 16 хлопчиків, включаючи дві пари близнюків.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.
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