Папа Франциск порівняв поширення фейків з біблійною історією про Єву

Папа Римський засудив використання фейкових новин для досягнення політичних цілей і закликав боротись проти "зла" неправдивої інформації.

Про це повідомляє Reuters.

Папа Римський засудив "зло" фейкових новин у документі під назвою "Істина звільнить вас – фейкові новини і журналістика за мир". Документ був випущений до Всесвітнього дня соціальних комунікацій католицької церкви 13 травня.

Папа Франциск порівняв поширення неправдивих новин з біблійною історією про диявола, який, прикинувшись змієм, переконав Єву з'їсти плід забороненого дерева. Він сказав, що сатана "згодував" Єві неправильну інформацію.

"Нам потрібно викрити те, що можна назвати "зміїною тактикою", використовуваної цими (постачальниками неправдивих новин – Ред.), які маскуються, щоб нанести удар в будь-який час і в будь-якому місці", - наголосив Папа Римський.

Понтифік зазначив, що роль журналістів - це "не просто робота, а місія", і журналісти несуть особливу відповідальність за те, щоб не подавати фальшиві новини.

"Поширення фальшивих новин може сприяти досягненню конкретних цілей, впливу на політичні рішення і задоволенню економічних інтересів", - пише Папа, засуджуючи маніпулятивне використання соціальних мереж та інших форм комунікації.

Папа Франциск закликав до "освіти за правду", яка допоможе людям розрізняти, оцінювати і розуміти новини, щоб розпізнати "хитру і небезпечну форму спокуси, яка проникає в серце з помилковими і привабливими аргументами".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск розкритикував журналістів, які драматизують старі скандали і роблять новини із сенсацій, заявляючи, що це "дуже серйозний гріх".