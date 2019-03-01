Папа Франциск скликає головних єпископів із усього світу через сексуальний скандал
"Віруючі люди та місія Церкви продовжують дуже страждати внаслідок зловживання владою і свідомістю та сексуальних домагань, а також через незадовільний спосіб боротьби з цим. Єпископи більше вказують пальцями на інших, аніж шукають шляхи до примирення та єдності", - повідомляє Reuters.
У своєму довгому та незвичному листі до американських єпископів понтифік розпочав масштабний аналіз поточної кризи в католицькій церкві, пов’язаної з розкриттям численних фактів сексуальних домагань з боку священиків, в тому числі до неповнолітніх.
А в наступному місяці Папа скликає всіх головних католицьких єпископів із усього світу до Ватикану для обговорення питання захисту підлітків від домагань духовенства.
Як відомо, у штаті Іллінойс щонайменше 685 католицьких священиків звинуватили в сексуальному насиллі над дітьми. Про це йдеться у звіті прокуратури за результатами розслідування ймовірних випадків сексуального домагання серед священнослужителів штату.
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