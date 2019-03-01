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Папа Франциск скликає головних єпископів із усього світу через сексуальний скандал

"Віруючі люди та місія Церкви продовжують дуже страждати внаслідок зловживання владою і свідомістю та сексуальних домагань"
Папа Римський Франциск у четвер піддав критиці єпископів із США через їх міжусобні сварки та нездатність проявити єдність перед обличчям серйозної кризи навколо сексуальних домагань католицьких священиків.
Папа Франциск скликає головних єпископів із усього світу через сексуальний скандал Фото: vaticanstate.va

"Віруючі люди та місія Церкви продовжують дуже страждати внаслідок зловживання владою і свідомістю та сексуальних домагань, а також через незадовільний спосіб боротьби з цим. Єпископи більше вказують пальцями на інших, аніж шукають шляхи до примирення та єдності", - повідомляє Reuters.

У своєму довгому та незвичному листі до американських єпископів понтифік розпочав масштабний аналіз поточної кризи в католицькій церкві, пов’язаної з розкриттям численних фактів сексуальних домагань з боку священиків, в тому числі до неповнолітніх.

А в наступному місяці Папа скликає всіх головних католицьких єпископів із усього світу до Ватикану для обговорення питання захисту підлітків від домагань духовенства.

Як відомо, у штаті Іллінойс щонайменше 685 католицьких священиків звинуватили в сексуальному насиллі над дітьми. Про це йдеться у звіті прокуратури за результатами розслідування ймовірних випадків сексуального домагання серед священнослужителів штату.

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03 01 2019 22:45
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