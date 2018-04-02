Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Папа Франциск закликає вірян усіх релігій до спільної молитви за мир 23 лютого

Понтифік пропонує некатоликам і нехристиянам приєднатися до ініціативи так, як вони вважають за потрібне, "але всім разом"
Папа Франциск закликав католиків і представників інших релігій до спільної молитви 23 лютого, щоб "сказати "ні" насильству та конфліктам".
Папа Франциск закликає вірян усіх релігій до спільної молитви за мир 23 лютого Фото: vaticanstate.va

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра зі своїм щотижневим благословенням, Франциск заявив, що звертається із закликом через "трагічне продовження" конфліктів у всьому світі.

"Кожен по власній совісті перед Богом повинен запитати: "Що я можу зробити для миру?" ... Звичайно, ми можемо молитися, але кожен з нас може сказати "ні" насильству по-своєму, бо перемоги, отримані за допомогою насильства, є помилковими перемогами, тоді як робота заради миру приносить користь всім", – сказав Папа Римський.

Він запропонував некатоликам і нехристиянам приєднатися до ініціативи так, як вони вважають за потрібне, "але всім разом".

Франциск сказав, що молитви і піст повинні бути спрямовані особливо народам Демократичної Республіки Конго і Південного Судану.

Великий піст у 2018 році триватиме з 19 лютого до 7 квітня. 23 лютого – це перша п'ятниця в першому тижні християнського Великого посту. 8 квітня віруючі східного обряду відзначатимуть Великдень.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що всерйоз боїться загрози ядерної війни, а також, що зараз світ перебуває "на межі".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 02 2018 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.