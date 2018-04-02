Папа Франциск закликає вірян усіх релігій до спільної молитви за мир 23 лютого

Понтифік пропонує некатоликам і нехристиянам приєднатися до ініціативи так, як вони вважають за потрібне, "але всім разом"

Папа Франциск закликав католиків і представників інших релігій до спільної молитви 23 лютого, щоб "сказати "ні" насильству та конфліктам".

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра зі своїм щотижневим благословенням, Франциск заявив, що звертається із закликом через "трагічне продовження" конфліктів у всьому світі.

"Кожен по власній совісті перед Богом повинен запитати: "Що я можу зробити для миру?" ... Звичайно, ми можемо молитися, але кожен з нас може сказати "ні" насильству по-своєму, бо перемоги, отримані за допомогою насильства, є помилковими перемогами, тоді як робота заради миру приносить користь всім", – сказав Папа Римський.

Він запропонував некатоликам і нехристиянам приєднатися до ініціативи так, як вони вважають за потрібне, "але всім разом".

Франциск сказав, що молитви і піст повинні бути спрямовані особливо народам Демократичної Республіки Конго і Південного Судану.

Великий піст у 2018 році триватиме з 19 лютого до 7 квітня. 23 лютого – це перша п'ятниця в першому тижні християнського Великого посту. 8 квітня віруючі східного обряду відзначатимуть Великдень.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що всерйоз боїться загрози ядерної війни, а також, що зараз світ перебуває "на межі".