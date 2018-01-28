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Папа Римський Франциск назвав українських жінок героїнями

Понтифік також розповів, що починає і завершує день "по-українськи"
У неділю, 28 січня, Папа Римський Франциск зустрівся з українською громадою в соборі Святої Софії.
Папа Римський Франциск назвав українських жінок героїнями Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

Понтифік подякував українським жінкам, які доглядають в Італії за літніми людьми, дітьми та хворими, назвавши їх "апостолками милосердної любові та віри". Крім цього, він наголосив на ролі українських жінок, які мужньо передавали віру під час хрещення дітей у найскладніші часи.

"За кожним із вас стоїть мама, бабуся, що передала віру. Українські жінки – дійсно героїні", – наголосив Франциск.

Також понтифік розповів, що кожного вечора та кожного ранку бачить святиню, яка нагадує йому Україну.

"Хочу розповісти вам один секрет. Вночі, перед тим, як іти до ліжка, та вранці, коли прокидаюсь, я завжди зустрічаюся з українцями…Щовечора, перед тим, як іти спати, цілую ікону Пресвятої Богородиці, яку мені подарував ваш Верховний Архиєпископ, і зранку також вітаюся з нею. Тож можна сказати, що розпочинаю та завершую день по-українськи", – розповів він.

Зустріч понтифіка з українською громадою в соборі Святої Софії в Римі відбулася на запрошення глави Української греко-католицької Церкви (УГКЦ).

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що всерйоз боїться загрози ядерної війни, а також, що зараз світ перебуває на "самій межі"

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28 01 2018 23:00
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