Папа Римський Франциск запросив на обід чотири тисячі нужденних
Як повідомляє "Радіо Ватикану", близько чотирьох тисяч бездомних і безробітних взяли участь у Службі Божій, яку Папа очолив у базиліці Святого Петра. Після закінчення богослужіння 1,5 тисячі з них вирушили на святковий обід у Ватикані за участю Папи Франциска. Інші паломники були перевезені на обід до інших їдалень, семінарій і католицьких колегіумів Рима.
Папа Франциск заснував Всесвітній день бідних, щоб привернути увагу до тих, хто живе на межі суспільства. Цей день буде відзначатися щороку 33-ї неділі.
У проповіді з нагоди Дня бідних Папа Франциск сказав, що бідні є "тими, хто відкриває нам шлях до неба", нашим "паспортом" у рай.
"Любити бідного означає боротися з усіма формами бідності, духовними й матеріальними, і це також дасть нам користь. Турбота про бідних змінює наше життя. Вона нагадує нам, що насправді має значення: любити Бога і свого ближнього. Тільки це триває вічно, все інше зникає", – сказав Папа Римський.
Нагадаємо, італійський автовиробник суперкарів Lamborghini подарував Папі Римському Франциску спортивний автомобіль, однак понтифік вирішив продати авто на аукціоні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа