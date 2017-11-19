Папа Римський Франциск запросив на обід чотири тисячі нужденних

У неділю, 19 листопада, Папа Римський запросив чотири тисячі бідних людей з Італії, Польщі, Франції та інших країн на обід з нагоди Всесвітнього дня бідних, який у Ватикані відзначили вперше.

Як повідомляє "Радіо Ватикану", близько чотирьох тисяч бездомних і безробітних взяли участь у Службі Божій, яку Папа очолив у базиліці Святого Петра. Після закінчення богослужіння 1,5 тисячі з них вирушили на святковий обід у Ватикані за участю Папи Франциска. Інші паломники були перевезені на обід до інших їдалень, семінарій і католицьких колегіумів Рима.

Папа Франциск заснував Всесвітній день бідних, щоб привернути увагу до тих, хто живе на межі суспільства. Цей день буде відзначатися щороку 33-ї неділі.

У проповіді з нагоди Дня бідних Папа Франциск сказав, що бідні є "тими, хто відкриває нам шлях до неба", нашим "паспортом" у рай.

"Любити бідного означає боротися з усіма формами бідності, духовними й матеріальними, і це також дасть нам користь. Турбота про бідних змінює наше життя. Вона нагадує нам, що насправді має значення: любити Бога і свого ближнього. Тільки це триває вічно, все інше зникає", – сказав Папа Римський.

Нагадаємо, італійський автовиробник суперкарів Lamborghini подарував Папі Римському Франциску спортивний автомобіль, однак понтифік вирішив продати авто на аукціоні.