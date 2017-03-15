Папа Римський назвав "серйозним гріхом" закриття заводів і звільнення робітників
Про це понтифік заявив під час виступу перед тисячами людей на площі Святого Петра у Ватикані, передає ВВС.
"Будь-хто за допомогою економічних махінацій або операцій, які не зовсім прозорі, закриває заводи і компанії та забирає роботу у людей, робить дуже серйозний гріх", - сказав він у своїй промові.
Папа Римський також зазначив, що його дуже турбує ситуація в італійському підрозділі телеканалу Sky, де проходять серйозні скорочення.
"Робота дає нам почуття власної гідності. Ті, хто несе відповідальність за людей, повинні робити все, щоб кожна жінка і кожен чоловік могли працювати та ходити з високо піднятою головою, дивитися людям в очі з почуттям власної гідності", - підкреслив понтифік.
У виданні відзначили, що Папа Франциск і раніше захищав права робітників. Він часто критикує капіталізм за "поклоніння грошам" і зростаючу нерівність. За це його прозвали Папою-марксистом. Однак сам понтифік не раз говорив, що не поділяє комуністичних ідей.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск під час свого щотижневого звернення у Ватикані завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу за його план побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав будувати мости, а не стіни.
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