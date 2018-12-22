Папа Римський "подарував" безхатькам безкоштовну лікарню у Ватикані
У лікарні безхатченки зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу, повідомляє "Громадське".
Нова клініка матиме три кімнати та працюватиме три дні на тиждень. У клініці працюватимуть лікарі-волонтери медичних служб Ватикану.
Фахівці, які зможуть оглянути ноги бездомних, будуть присутні раз на тиждень.
Благодійні організації зазначають, що безхатьки найбільше страждають від грибкових інфекцій та мозолів на ногах. Також в клініці буде приміщення, де бездомні зможуть прийняти душ.
В минулому році благодійна організація "Карітас" оцінила, що у Римі мешкають понад 16 тисяч бездомних. Зазначається, що кількість бездомних навколо Ватикану зросла в останні роки.
У дні коли клініка не обслуговуватиме безхатьків, вона надаватиме першу медичну допомогу для паломників і туристів.
Додамо, Папа Римський Франциск відвідає Україну, коли його присутність буде корисною і коли самі українці скажуть, що настав гарний час для його приїзду.
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