Нова клініка матиме три кімнати та працюватиме три дні на тиждень

Папа Римський Франциск у Ватикані на площі Святого Петра відкрив нову клініку і "подарував" її усім бездомним Риму.

У лікарні безхатченки зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу, повідомляє "Громадське".

Нова клініка матиме три кімнати та працюватиме три дні на тиждень. У клініці працюватимуть лікарі-волонтери медичних служб Ватикану.

Фахівці, які зможуть оглянути ноги бездомних, будуть присутні раз на тиждень.

Благодійні організації зазначають, що безхатьки найбільше страждають від грибкових інфекцій та мозолів на ногах. Також в клініці буде приміщення, де бездомні зможуть прийняти душ.

В минулому році благодійна організація "Карітас" оцінила, що у Римі мешкають понад 16 тисяч бездомних. Зазначається, що кількість бездомних навколо Ватикану зросла в останні роки.

У дні коли клініка не обслуговуватиме безхатьків, вона надаватиме першу медичну допомогу для паломників і туристів.

Додамо, Папа Римський Франциск відвідає Україну, коли його присутність буде корисною і коли самі українці скажуть, що настав гарний час для його приїзду.