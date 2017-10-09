Папа Римський постраждав під час поїздки на папамобілі
Про це повідомляє пресс-служба Ватикану, пише Reuters.
Франциск їхав на папамобілі та вітав людей у колумбійському місті Картахена. Але коли спеціально обладнаний для поїздок Папи автомобіль раптово загальмував, він вдарився щокою об металеву раму.
Авто зупинили. Папі надали медичну допомогу.
Фото: reuters.com
Згодом на відео було помітно, що Франциск поранив ліву брову та вилицю. Прес-служба Ватикану заявляє, що з Папою все гаразд
Папа-мобіль – це спеціально розроблений відкритий автомобіль, що дозволяє Понтифіку стояти і вітати вірян, коли його кортеж просувається крізь натовп.
Нагадаємо, державний секретар Ватикану П'єтро Паролін занепокоєний через відеоролик, у якому терористичне угруповання "Ісламська держава" називає своєю наступною мішенню Папу Римського.
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