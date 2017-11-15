Папа Римський продасть на аукціоні Lamborghini, який йому подарували

Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на чотири благодійні проекти

Італійський автовиробник суперкарів Lamborghini подарував Папі Римському Франциску спортивний автомобіль, який понтифік вирішив продати авто на аукціоні.

Lamborghini подарувала Папі Римському персоналізовану модель Huracan білого кольору із золотими смугами на кузові та дзеркалах, повідомляє ANSA.

Франциск залишив свій підпис на капоті і тепер авто відправлять для продажу до аукціонного дому Sotheby's. Подібний суперкар, як правило, коштує приблизно 200 тисяч євро, але ця модель, очевидно, буде продана за більшу суму.

Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на чотири благодійні проекти, в тому числі на відновлення будинків та християнських церков на Ніневійських рівнинах в Іраку.

Серед інших проектів, які будуть фінансуватися Папою, допомога жінкам, які постраждали від торгівлі людьми та проституції, та фінансування двох італійських об'єднань, що діють в Африці.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск впав і розбив ліву вилицю та брову під час поїздки на папамобілі у Колумбії.