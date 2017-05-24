Папа Римський провів зустріч з Трампом

Обидва заявили, що задоволені зустріччю

Папа Римський Франциск під час першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася сьогодні, 24 травня, закликав главу американської держави взяти на себе роль миротворця. Трамп відповів, що буде пам'ятати про це.

Понтифік передав президенту США невелику скульптуру оливкового дерева і сказав через перекладача, що ця скульптура символізує мир, повідомляє Reuters.

"Це моє бажання - щоб ви стали оливковим деревом, яке творило б мир", - сказав Папа Римський.

Трамп відповів, що може нести мир.

Крім того, понтифік передав Трампу підписану копію свого послання світу 2017 року "Ненасильство - стиль політики для миру" та копію його енцикліки 2015 року про необхідність захисту навколишнього середовища від наслідків зміни клімату.

"Добре, я прочитаю їх", - сказав Трамп.

У свою чергу Трамп подарував Папі комплект з п'яти книг перших видань вбитого американського лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.

Наприкінці зустрічі Трамп сказав Папі Франциску: "Спасибі, спасибі. Я не забуду те, що ви сказали".

Як зазначає видання, зустріч понтифіка з Трампом відбулася в Апостольському палаці Ватикану і тривала близько півгодини в присутності перекладачів. Їй передувало сердечне рукостискання перед камерами.

Наприкінці особистої зустрічі президент США і Папа Римський виглядали більш розслаблено: понтифік посміхався і жартував з Трампом та його дружиною Меланією. Обидва заявили, що задоволені зустріччю.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск піддав критиці найменування найбільшої неядерної американської бомби, яку військові називають "матір’ю всіх бомб".