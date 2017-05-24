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Папа Римський провів зустріч з Трампом

Обидва заявили, що задоволені зустріччю
Папа Римський Франциск під час першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася сьогодні, 24 травня, закликав главу американської держави взяти на себе роль миротворця. Трамп відповів, що буде пам'ятати про це.
Папа Римський провів зустріч з Трампом Дональд Трамп і Папа Римський. Фото: Reuters

Понтифік передав президенту США невелику скульптуру оливкового дерева і сказав через перекладача, що ця скульптура символізує мир, повідомляє Reuters.

"Це моє бажання - щоб ви стали оливковим деревом, яке творило б мир", - сказав Папа Римський.

Трамп відповів, що може нести мир.

Крім того, понтифік передав Трампу підписану копію свого послання світу 2017 року "Ненасильство - стиль політики для миру" та копію його енцикліки 2015 року про необхідність захисту навколишнього середовища від наслідків зміни клімату.

"Добре, я прочитаю їх", - сказав Трамп.

У свою чергу Трамп подарував Папі комплект з п'яти книг перших видань вбитого американського лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.

Наприкінці зустрічі Трамп сказав Папі Франциску: "Спасибі, спасибі. Я не забуду те, що ви сказали".

Як зазначає видання, зустріч понтифіка з Трампом відбулася в Апостольському палаці Ватикану і тривала близько півгодини в присутності перекладачів. Їй передувало сердечне рукостискання перед камерами.

Наприкінці особистої зустрічі президент США і Папа Римський виглядали більш розслаблено: понтифік посміхався і жартував з Трампом та його дружиною Меланією. Обидва заявили, що задоволені зустріччю.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск піддав критиці найменування найбільшої неядерної американської бомби, яку військові називають "матір’ю всіх бомб".

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24 05 2017 15:38
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