Папа Римський провів зустріч з Трампом
Понтифік передав президенту США невелику скульптуру оливкового дерева і сказав через перекладача, що ця скульптура символізує мир, повідомляє Reuters.
"Це моє бажання - щоб ви стали оливковим деревом, яке творило б мир", - сказав Папа Римський.
Трамп відповів, що може нести мир.
Крім того, понтифік передав Трампу підписану копію свого послання світу 2017 року "Ненасильство - стиль політики для миру" та копію його енцикліки 2015 року про необхідність захисту навколишнього середовища від наслідків зміни клімату.
"Добре, я прочитаю їх", - сказав Трамп.
У свою чергу Трамп подарував Папі комплект з п'яти книг перших видань вбитого американського лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга.
Наприкінці зустрічі Трамп сказав Папі Франциску: "Спасибі, спасибі. Я не забуду те, що ви сказали".
Як зазначає видання, зустріч понтифіка з Трампом відбулася в Апостольському палаці Ватикану і тривала близько півгодини в присутності перекладачів. Їй передувало сердечне рукостискання перед камерами.
Наприкінці особистої зустрічі президент США і Папа Римський виглядали більш розслаблено: понтифік посміхався і жартував з Трампом та його дружиною Меланією. Обидва заявили, що задоволені зустріччю.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск піддав критиці найменування найбільшої неядерної американської бомби, яку військові називають "матір’ю всіх бомб".
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