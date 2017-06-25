Папа Римський приєднався до молитви миру "для дорогої української землі"

Святкова Літургія відбулася на Папському престолі в соборі Святого Петра

Сьогодні, 25 червня відбулося національне українське паломництво до Ватикану з нагоди 150-річчя канонізації святого Йосафата.

Про це повідомляє посольство України при Святому престолі.

"Під час недільної молитви "Ангелус Господній" Папа Франциск привітав верховного архієпископа, єпископів, священиків Української греко-католицької церкви та кількатисячну українську громаду, яка була присутня на площі Святого Петра у Ватикані. У своєму зверненні понтифік сказав, що приєднується з українцями до Молитви миру для дорогої української землі в соборі Святого Петра", – йдеться в повідомленні.

Святкова Літургія, яку очолив глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук у співслужінні владик синоду УГКЦ, відбулася на Папському престолі в соборі Святого Петра.

В урочистих заходах взяли участь посол України при Святому престолі Тетяна Іжевська, посол Канади при Святому престолі Денніс Савойє, президент Папської ради сприяння християнської єдності кардинал Курт Кох та інші почесні гості.

Нагадаємо, українські військові, поранені в АТО та учасники проекту "Переможці" взяли участь в загальній аудієнції Папи Римського.