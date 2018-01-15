Папа Римський: світ перебуває на межі ядерної війни

Папа Римський Франциск заявив, що всерйоз боїться загрози ядерної війни, а також, що зараз світ перебуває на "самій межі"

"Я думаю, що ми знаходимося на самій межі. Я дійсно боюся цього. Досить інциденту, щоб спровокувати війну", - заявив понтифік у розмові з журналістами на борту літака, на якому він відправився в столицю Чилі Сантьяго, почавши свою 22-ю апостольську поїздку, повідомляє Reuters.

Представники Ватикану проілюстрували слова понтифіка фотографією, яку роздали журналістам, які летіли з Папою. На ній зображений маленький японський хлопчик, який несе свого мертвого брата на плечах після ядерного бомбардування у японському місті Нагасакі в серпні 1945 року.

"Я був зворушений, коли побачив це. Єдине, що, на мій погляд, слід додати, це слово "плід війни", - сказав Франциск, коментуючи напис на зворотному боці фотографії. - Я хотів, щоб її (фотографію - ред.) Роздрукували і розповсюдили, тому що подібні зображення можуть бути більш зворушливими, ніж тисяча слів. Ось чому я хотів поділиться нею з вами".

Сьогодні вранці Папа Римський Франциск почав свою апостольську поїздку за кордон, в ході якої він відправиться у Чилі і Перу.

Нагадаємо, що на думку експертів Chatham House, кібератака може призвести до умисної дезінформації і випадкового помилкового застосування ядерної зброї. В період кризи втрата довіри до можливостей ядерної зброї може вплинути на процес ухвалення рішень і підірвати впевненість у ядерному стримуванні.