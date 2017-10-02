Папа Римський Трампу: потрібно будувати мости, а не стіни
Понтифік прямо не згадав ні імені Трампа, ні його плану побудувати стіну на кордоні з Мексикою, проте текст його звернення свідчить про відповідь на міграційні укази американського президента,
"У соціальному та цивільному контексті я закликаю не зводити стіни, а будувати мости. Не відповідати на зло злом. Перемагати зло добром, образи - прощенням. Християнин ніколи не скаже: "ви заплатите за це". Це не християнський жест", - наводить його слова The Independent.
Нагадаємо, що 25 січня президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Згідно з документом, на 90 днів буде припинена видача дозволів на імміграцію в США жителям країн, "причетних до тероризму" - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії.
Своє негативне ставлення до мігрантів Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
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