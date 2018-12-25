Папа Римський у різдвяному вітанні попросив миру для України
Текст традиційного послання Urbi et Orbi ("місту і світу") публікує портал Vatican News.
"Нехай же Господь, Який народжується, принесе полегшення любій Україні, що з нетерпінням прагне наново повернути тривкий мир, який все ще запізнюється. Лише з миром, що шанує права кожного народу, країна зможе піднятися після зазнаних страждань та відновити гідні життєві умови для своїх громадян. Запевняю свою близькість християнським спільнотам цього регіону та молюся за те, щоб могли будуватись стосунки братерства та дружби", - заявив Папа Римський.
Також у своєму зверненні Папа згадав про Сирію, які побажав "віднайти братерство після цих довгих років війни".
"Нехай же міжнародна спільнота рішуче докладає зусилля задля політичного вирішення, яке б відклало набік поділи та окремі інтереси, щоби сирійський народ, а особливо ті, що були змушені залишити свою землю й шукати притулку деінде, змогли знову жити в мирі на своїй батьківщині", - наголосив він.
Додамо, Папа Римський Франциск відвідає Україну, коли його присутність буде корисною і коли самі українці скажуть, що настав гарний час для його приїзду.
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