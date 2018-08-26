Папа Римський в Ірландії вибачився перед жертвами сексуального насильства
"Я наполегливо прошу Господа прощення за ці гріхи, за цей скандал і зраду, яку так багато людей відчули в божій сім'ї", – сказав Франциск у неділю, 26 серпня, перебуваючи з візитом на заході Ірландії, пише DW.
Понтифік назвав сексуальне насильство в церкві "відкритою раною", яка змушує церкву "рішуче шукати правди і справедливості".
Утім, в інтерв'ю dpa Марі Коллінз, одна з восьми жертв домагань, які зустрілися з Франциском під час його візиту до Ірландії, заявила, що "розчарована" браком реформ у церкві.
"(Франциск, – ред.) не відчуває, здається, жодної необхідності у більш незалежному чи централізованому органі, який притягував би винних до відповідальності", – зазначила Коллінз.
Минулого року вона відмовилася від участі в організованій понтифіком панелі з боротьби проти сексуального насильства. Причина того – бюрократичний спротив Ватикану проти пропозицій щодо реформ. Водночас Коллінз відзначила те, що понтифік в принципі говорить про проблему насильства, тоді як багато людей у католицькій церкві досі схильні замовчувати той факт, що єпископи можуть покривати винних у домаганнях.
Ірландія – країна, в якій позиції католицької церкви були дуже сильними, в останні роки здригається від численних скандалів довкола насильства щодо дітей і жінок з боку духовенства. Розслідування свідчать, що скоєння злочинів та їхнє покривання тривали упродовж десятиліть.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск визнав провальними дії Римо-католицької церкви в боротьбі з проявами педофілії серед священиків.
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