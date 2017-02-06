CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПапа Римський Франциск надіслав телеграму главі УГКЦ Святославові Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Папа Римський висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира Гузара
Папа Римський Франциск написав телеграму главі УГКЦ Святославові Шевчуку
Папа Римський Франциск І. Фото: flickr.com
Текст телеграми оприлюднили на офіційному сайті Ватикану.
"Я пригадую його служіння Христові, не зважаючи на труднощі і гоніння проти Церкви, його плідну апостольську діяльність для сприяння греко-католикам, нащадків сімей, що були змушені покинути Західну Україну, та зусилля, скеровані на пошук нових шляхів діалогу і співпраці з православними церквами. Висловлюю співчуття родині кардинала та духовенству…", - написав Папа Римський у телеграмі.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
Зазначимо, що глава Української греко-католицької церкви у 2005-2011 роках Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 06 2017 06:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа