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Папа Римський висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира Гузара

Папа Римський Франциск написав телеграму главі УГКЦ Святославові Шевчуку
Папа Римський Франциск надіслав телеграму главі УГКЦ Святославові Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара.
Папа Римський висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира Гузара Папа Римський Франциск І. Фото: flickr.com

Текст телеграми оприлюднили на офіційному сайті Ватикану.

"Я пригадую його служіння Христові, не зважаючи на труднощі і гоніння проти Церкви, його плідну апостольську діяльність для сприяння греко-католикам, нащадків сімей, що були змушені покинути Західну Україну, та зусилля, скеровані на пошук нових шляхів діалогу і співпраці з православними церквами. Висловлюю співчуття родині кардинала та духовенству…", - написав Папа Римський у телеграмі.

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Зазначимо, що глава Української греко-католицької церкви у 2005-2011 роках Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня.

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02 06 2017 06:49
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