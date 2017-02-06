Папа Римський висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира Гузара

Папа Римський Франциск надіслав телеграму главі УГКЦ Святославові Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара.

Текст телеграми оприлюднили на офіційному сайті Ватикану.

"Я пригадую його служіння Христові, не зважаючи на труднощі і гоніння проти Церкви, його плідну апостольську діяльність для сприяння греко-католикам, нащадків сімей, що були змушені покинути Західну Україну, та зусилля, скеровані на пошук нових шляхів діалогу і співпраці з православними церквами. Висловлюю співчуття родині кардинала та духовенству…", - написав Папа Римський у телеграмі.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара

Зазначимо, що глава Української греко-католицької церкви у 2005-2011 роках Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня.