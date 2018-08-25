Папа Римський визнав поразку церкви в боротьбі з педофілією священиків
Про це він заявив у суботу, 25 серпня, під час промови в Дубліні в рамках свого візиту до Ірландії, пише DW.
"Провал церковної влади – єпископів, релігійних предстоятелів, священиків та інших – дати адекватну відповідь цим огидним злочинам призвів до справедливого обурення, а також лишається причиною болю та ганьби для католицької громади", – наголосив понтифік.
Франциск І також запевнив, що й сам поділяє обурення. Він висловив рішучість будь-що позбавити церкву цієї "напасті". Попри таку заяву Папа Римський не навів жодної деталі щодо того, до яких саме заходів Ватикан вдаватиметься з метою покарання єпископів, котрі не змогли захистити свою паству від злочинів педофілів-священиків.
Ірландія, традиційно католицька країна, за останнє десятиліття пережила низку викриттів. Вони показали, що тисячі дітей стали жертвами сексуального насилля з боку священиків, а церковні ієрархи покривали ці злочини.
Водночас керівник ірландського уряду Лео Варадкар закликав понтифіка скористатися своїм авторитетом, щоб домогтися "справедливості та правди" у випадках наруги над дітьми священиками Римо-католицької церкви не тільки в Ірландії, а й скрізь у світі. Варадкар також наголосив, що, крім слів, "мають бути й вчинки".
"Ми просимо вас дослухатися до жертв і тих, хто це пережив. Знаємо, що ви це зробите", – сказав Варадкар.
Нагадаємо, у Ватикані відновила роботу комісія з боротьби з сексуальним насильством в духовенстві.
Скарбника Ватикану звинуватили в сексуальних домаганнях.
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