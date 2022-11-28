Папа Римський визнав росію нападником на Україну

Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються

Папа Римський Фрациск в інтерв'ю журналістам назвав українців народом-мучеником через російську агресію, передає Vatican News.

"Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються.

Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім'я та прізвище", - наголосив Папа Римський.

Він розказав, що на другий день війни пішов до російського посольства (при Святому Престолі), незвичайний жест, тому що Папа ніколи не ходить до посольства.

"І там я сказав послу сказати (владіміру) путіну, що я готовий поїхати за умови, що він надасть мені віконце для переговорів. Міністр закордонних справ (Сергій) Лавров надіслав мені формальну відповідь, ввічливий лист, з якого я зрозумів, що поки що в цьому немає необхідності", - додав Франциск.

Також він відзначив, що ніколи не давав нагоди думати, що прикриває агресію.