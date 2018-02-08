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Папа Римський визнав смертну кару неприпустимою

Понтифік змінив параграф Катехізису про смертну кару
Папа Франциск видав рескрипт, в якому схвалив нову редакцію п.2267 Катехізису Католицької Церкви щодо смертної кари.
Папа Римський визнав смертну кару неприпустимою Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS

Як повідомляє Vatican News, 11 травня 2018 року на зустрічі з префектом Конгрегації віровчення кардиналом Луїсом Франсіско Ладарія Феррером Святіший Отець схвалив нововведення в Катехізис і підписав документ 1 серпня 2018 року, в день літургійної пам'яті св. Альфонса Марії де Ліґуорі.

Новий текст виглядає наступним чином:

"Довгий час застосування смертної кари з боку законної влади після судового розгляду вважалося адекватною відповіддю на серйозність деяких злочинів, а також прийнятним, хоча і крайнім засобом захисту загального блага. У наші дні зростає усвідомлення того, що, навіть зробивши тяжкі злочини, людина не втрачає своєї гідності. Крім того, поширилося нове розуміння сенсу кримінального покарання з боку держави. Нарешті, були розроблені більш ефективні системи утримання під вартою, які гарантують належний захист громадян і водночас не перешкоджають здійсненню правопорушника повної можливості спокутувати свою провину".

У зміненому параграфі Катехізису Католицької Церкви підкреслюється: Церква рішуче клопоче про скасування смертної кари у всьому світі, наставляючи у світлі Євангелія про те, що "смертна кара неприйнятна, оскільки вона зазіхає на недоторканність і гідність людини".

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02 08 2018 23:58
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