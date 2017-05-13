Папа Римський визнав святими двох дітей, які бачили Божу Матір

Папа Римський Франциск оголосив про канонізацію двох дітей-пастушків з португальського міста Фатима — Франсишки (1908-1919 роки) і Жасінти (1910-1920 роки).

Про це повідомляє DW.

Діти повідомляли, що стали свідками явлення Божої Матері. Це сталося в місті Фатіма рівно сто років тому – 13 травня 1917 року.

Про це також говорила їх двоюрідна сестра Лусія душ Сантуш (1907-2005 роки), зараз церква проводить її зарахування до лику блаженних – цей етап передує канонізації.

Серія подій 1917 року у Фатімі визнана католицькою церквою справжнім дивом – події також називають Фатімським чудом.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск піддав критиці найменування найбільшої неядерної американської бомби, яку військові називають "матір’ю всіх бомб".