Папа Римський закликав італійських мерів "створювати простір" для мігрантів
Про це пише ABC News з посиланням на AP.
Під час суботньої зустрічі з мерами понтифік заявив, що розуміє усі труднощі, з якими стикається міська влада через наплив біженців за останні роки, і у зв'язку з цим він закликав до втілення нової стратегії, яка націлена на те, щоб "не дозволити залишити прибулих на узбіччі", але створити простір для зустрічі і знайомств.
"Мова не про зведення високих веж, а про розширення площ", – сказав він.
Нагадаємо, Італія підозрюється у виплаті п'яти мільйонів доларів лівійським торговцям людьми з метою зупинити потік мігрантів через Середземне море протягом місяця.
Раніше Папа Римський Франциск закликав до побудови світу без ядерної зброї шляхом застосування Договору про нерозповсюдження.
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