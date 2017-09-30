Папа Римський закликав італійських мерів "створювати простір" для мігрантів

"Мова не про зведення високих веж, а про розширення площ", – сказав понтифік

Папа Римський Франциск закликав мерів міст Італії подвоїти зусилля з інтеграції біженців, які прибули до Італії.

Про це пише ABC News з посиланням на AP.

Під час суботньої зустрічі з мерами понтифік заявив, що розуміє усі труднощі, з якими стикається міська влада через наплив біженців за останні роки, і у зв'язку з цим він закликав до втілення нової стратегії, яка націлена на те, щоб "не дозволити залишити прибулих на узбіччі", але створити простір для зустрічі і знайомств.

"Мова не про зведення високих веж, а про розширення площ", – сказав він.

Нагадаємо, Італія підозрюється у виплаті п'яти мільйонів доларів лівійським торговцям людьми з метою зупинити потік мігрантів через Середземне море протягом місяця.

Раніше Папа Римський Франциск закликав до побудови світу без ядерної зброї шляхом застосування Договору про нерозповсюдження.