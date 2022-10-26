Папа Римський закликав світ не допустити ядерної війни через події в Україні

Нинішня ситуація у світі схожа з Карибською кризою, яка мала місце 1962 року, і тому політики мають докласти дипломатичних зусиль, аби запобігти загрозі ядерної війни через події в Україні.

Про це повідомляє EuroNews.

"Сьогодні, по суті, очевидна загроза того, чого ми боялися і сподівалися, що це ніколи більше не повернеться: застосування ядерної зброї, яку навіть після Хіросіми та Нагасакі зовсім дарма продовжують виробляти і відчувати", – заявив Папа Римський.

За його словами, плани впливових світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів, а сьогоднішній похмурий сценарій він засудив.

"Сьогодні світ серйозно порушений, зазнав нападу та зневажання, і це в Європі, на тому самому континенті, який у минулому столітті пережив жахи двох світових воєн", – додав Папа Римський.

Він додав, що з того часу війни продовжуються, викликаючи кровопролиття і призводячи до зубожіння Землі, однак ситуація, яку зараз переживає світ, є особливо драматичною.

Раніше повідомлялось, що через війну рф в Україні Папа Франциск закликає реформувати ООН.