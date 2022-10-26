Папа Римський закликав світ не допустити ядерної війни через події в Україні
Про це повідомляє EuroNews.
"Сьогодні, по суті, очевидна загроза того, чого ми боялися і сподівалися, що це ніколи більше не повернеться: застосування ядерної зброї, яку навіть після Хіросіми та Нагасакі зовсім дарма продовжують виробляти і відчувати", – заявив Папа Римський.
За його словами, плани впливових світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів, а сьогоднішній похмурий сценарій він засудив.
"Сьогодні світ серйозно порушений, зазнав нападу та зневажання, і це в Європі, на тому самому континенті, який у минулому столітті пережив жахи двох світових воєн", – додав Папа Римський.
Він додав, що з того часу війни продовжуються, викликаючи кровопролиття і призводячи до зубожіння Землі, однак ситуація, яку зараз переживає світ, є особливо драматичною.
Раніше повідомлялось, що через війну рф в Україні Папа Франциск закликає реформувати ООН.
Додати коментар
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян
- У Маріуполі люди досі живуть у наметах та готують їжу на багаттях – міськрада