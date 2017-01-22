Папа Римський застерігає не вестися на популізм політиків

Утім, Папа Римський Франциск порадив уникати поспішних суджень щодо нового американського президента. "Подивимося, що він робитиме, і вже згодом оцінимо", – зауважив він.
Нагадаємо, у червні Папа Франциск створив спеціальний Комітет із розподілу пожертв для жителів України, постраждалих внаслідок військових дій на сході країни.
У листопаді Папа Римський Франциск зібрав для постраждалих у результаті війни українців понад 10 мільйонів євро.
У грудні мешканці прифронтового Донбасу отримали першу партію допомоги від Папи Римського.