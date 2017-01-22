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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Папа Римський застерігає не вестися на популізм політиків

За його словами, через зростання популізму може з'явитися новий Гітлер
Популізм і політичні кризи змушують людей голосувати за тих, кого вони вважають "рятівниками", однак це може призвести до виникнення диктатур накшталт гітлерівської Німеччини. Таку заяву понтифік зробив у інтерв'ю німецькій газеті El Pais після інавгурації Дональда Трампа.
Папа Римський застерігає не вестися на популізм політиків Фото: internacional.elpais.com

"Для мене типовим прикладом популізму в Європі є 1933 рік у Німеччині", – сказав папа Франциск. Він нагадав, що Гітлер "не захоплював владу, а був обраний власним народом, після чого знищив власний народ".

За словами понтифіка, деякі люди сьогодні говорять про необхідність шукати "рятівника", "спасителя", який би повернув їм ідентичність, та про необхідність захищатися за допомогою стін і колючого дроту. В Німеччині 1930-х років "народ у стані кризи теж шукав свою ідентичність, і тоді з'явився харизматичний лідер", який дав цьому народу "викривлену дійсність, і ми знаємо, що згодом сталося".

Утім, Папа Римський Франциск порадив уникати поспішних суджень щодо нового американського президента. "Подивимося, що він робитиме, і вже згодом оцінимо", – зауважив він.

Нагадаємо, у червні Папа Франциск створив спеціальний Комітет із розподілу пожертв для жителів України, постраждалих внаслідок військових дій на сході країни.

У листопаді Папа Римський Франциск зібрав для постраждалих у результаті війни українців понад 10 мільйонів євро.

У грудні мешканці прифронтового Донбасу отримали першу партію допомоги від Папи Римського.

 

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