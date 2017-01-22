Папа Римський застерігає не вестися на популізм політиків

"Для мене типовим прикладом популізму в Європі є 1933 рік у Німеччині", – сказав папа Франциск. Він нагадав, що Гітлер "не захоплював владу, а був обраний власним народом, після чого знищив власний народ".

За словами понтифіка, деякі люди сьогодні говорять про необхідність шукати "рятівника", "спасителя", який би повернув їм ідентичність, та про необхідність захищатися за допомогою стін і колючого дроту. В Німеччині 1930-х років "народ у стані кризи теж шукав свою ідентичність, і тоді з'явився харизматичний лідер", який дав цьому народу "викривлену дійсність, і ми знаємо, що згодом сталося".