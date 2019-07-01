Папа Римський згадав про Україну під час зустрічі з послами

Папа Римський Франциск згадав про Україну під час традиційної зустрічі з послами, акредитованими при Ватикані.

Він розповів про участь Католицької церкви в гуманітарних програмах на Донбасі, повідомляє Vatican News.

"Церква завжди поспішала з допомогою нужденним, а сам Святий Престол протягом цих років став ініціатором різних проектів, спрямованих на підтримку слабких, які отримали допомогу і від різних організацій на міжнародному рівні. Серед них хотів би згадати гуманітарну ініціативу в Україні на користь населення, перш за все у східних регіонах країни, яке потерпає від уже майже п'ятирічного конфлікту, що недавно мав певний тривожний розвиток також і в Чорному морі", - заявив Папа Римський.

Католицька церква і надалі планує звертати увагу на гуманітарні питання, в тому числі пов'язані з долею численних полонених, додав Папа Римський.

Нагадаємо, що у своєму різдвяному посланні Urbi et Orbi ("Місту і світу") Папа Римський Франциск побажав "любій Україні" полегшення.