Папа Римський зізнався, що ходив до психоаналітика
Про це понтифік розповів в інтерв'ю французькому соціологу Домініку Волтону, повідомляє La Stampa.
"Я консультувався у єврейського психоаналітика. Ходив до нього раз на тиждень протягом шести місяців, щоб прояснити деякі речі. Він був дуже хорошою людиною і багато в чому допоміг мені", - сказав він.
Папа підкреслив, що психоаналітик жодного разу не відмовив йому у своїх послугах, а перед смертю захотів зустрітися для останньої "духовної бесіди".
При цьому наголошується, що інтерв'ю з понтифіком Волтон провів для написання книги "Політика і суспільство".
Передбачається, що вона вийде 6 вересня. В ній будуть 12 бесід з Папою на різні теми: від міграційної кризи в Європі і релігійних догматів до особистого життя Франциска.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа