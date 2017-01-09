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Папа Римський зізнався, що ходив до психоаналітика

Папа зізнався, що ходив до нього раз на тиждень протягом шести місяців
Папа Римський Франциск зізнався, що у віці 42 років звертався за допомогою до психотерапевта
Папа Римський зізнався, що ходив до психоаналітика Фото: internacional.elpais.com

Про це понтифік розповів в інтерв'ю французькому соціологу Домініку Волтону, повідомляє La Stampa.

"Я консультувався у єврейського психоаналітика. Ходив до нього раз на тиждень протягом шести місяців, щоб прояснити деякі речі. Він був дуже хорошою людиною і багато в чому допоміг мені", - сказав він.

Папа підкреслив, що психоаналітик жодного разу не відмовив йому у своїх послугах, а перед смертю захотів зустрітися для останньої "духовної бесіди".

При цьому наголошується, що інтерв'ю з понтифіком Волтон провів для написання книги "Політика і суспільство".

Передбачається, що вона вийде 6 вересня. В ній будуть 12 бесід з Папою на різні теми: від міграційної кризи в Європі і релігійних догматів до особистого життя Франциска.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя.

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01 09 2017 23:57
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