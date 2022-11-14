Паперова продукція з конопель чи як зберегти ліс?

Дерева є своєрідними фільтрами для довкілля. Вони поглинають вуглекислий газ, різні шкідливі речовини, такі як пил, бруд та вихлопні гази. Вирубування дерев для будь-яких потреб негативно впливає на екологічну ситуацію в країні, особливо коли великий обсяг деревини використовується промисловістю для виробництва паперової продукції. За останні 50 років, незважаючи на розвиток сучасних технологій (начебто, цифрові носії могли змінити ситуацію), споживання паперу збільшилося більш ніж у чотири рази. А для виготовлення 500 кг паперу необхідно переробити щонайменше 17 дерев. На щастя, для галузі існує альтернатива – рослини конопель.

Чому виникла потреба відродження виробництва конопляного паперу?

Останнім часом коноплі знову почали використовувати для виробництва паперової продукції. Навантаження на ліс величезне, а на те, щоб одне дерево виросло, йде близько 20 років. Конопля – рослина швидкозростаюча, що не вимагає ніякого особливого догляду при вирощуванні. За сезон фермер зможе зібрати два врожаї просто неба і, тим самим, зберегти ліс. Не варто забувати про маркетинг – папір із рослини, яка довгий час була чимось таємничим та табуйованим, неодмінно зацікавить покупця. Наприклад, з неї можна виготовляти листівки, пакувальний папір, шпалери та іншу продукцію.

Перевагою конопляного паперу є його щільність, він не жовтіє від часу. У процесі виробництва вона може пройти до восьми процесів переробки, на виробництві її вибілюють перекисом водню. І основна перевага коноплі – високий вміст целюлози. У рослині міститься до 70% сполуки, близької за характеристиками даної речовини, тоді як у деревині всього 30%. Для очищення деревини від непотрібних сполук виробники використовують хімічні речовини, які є токсичними. Отже, використовувати коноплі як сировину для виготовлення паперу екологічніше.

Виробникам варто перейти на сировину з конопель

Урожай конопель росте в 60 разів швидше, ніж дерева, тому вирощувати рослину надзвичайно вигідно. Особливо якщо власники виробничих потужностей орендують ділянку землі, засіяну технічною коноплею. Пакет документів мінімальний, а заборон на розміщення полів з кожним роком дедалі менше. Тому цілком можливо, що через деякий час коноплі стануть матеріалом №1 для виробництва паперової продукції.

Джерело: https://semena-kannabisa.com/ua/