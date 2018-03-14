Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами
"14 березня 2018 року о 10:00 в Національному банку України відбудеться презентація нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень. Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу", - повідомляється на сайті НБУ.
За інформацією регулятора, українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, поки монети природно і поступово не замінять банкноти в обігу. Нацбанк нагадав, що оновлення номінального ряду національної валюти є плановим і почалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, запровадженої в обіг 9 березня 2015 року.
"Паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 грн будуть використовуватися в обігу паралельно з монетами до останньої паперової гривні. Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 грн НБУ не буде, але перестане друкувати ці банкноти", - повідомив виконувач обов'язків голови центробанку Яків Смолій під час прес-конференції, інформує 112.ua.
За словами в. о. голови НБУ, заміна банкнот низьких номіналів на монети відповідає практиці країн ЄС, де існують монети номіналом 1 і 2 євро.
Раніше Національний банк України повідомив про те, що випустить пам'ятні монети з недорогоцінних металів "за тематикою загальнодержавного значення".
Зокрема, Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету "День українського добровольця".
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