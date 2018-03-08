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Парадом до Дня Незалежності вперше крокуватимуть жінки-військовослужбовці

Перша репетиція відбулася на злітній смузі ДП Антонов
Вперше за роки незалежності на параді до Дня Незалежності братимуть участь жінки-військовослужбовці.
Парадом до Дня Незалежності вперше крокуватимуть жінки-військовослужбовці Фото: unian.ua

Про це у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко. Військові розпочали підготовку до параду до Дня Незалежності 24 серпня. Перша репетиція відбулася на злітній смузі ДП Антонов.

Зокрема, в параді, окрім жіночої частини військ України, візьмуть участь піші колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад два десятки військовий оркестрів.

Нагадаємо, що цього року в параді на День незалежності візьмуть участь понад 200 одиниць військової техніки.

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03 08 2018 20:18
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